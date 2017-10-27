также в разделеМир
Трамп рассекретил большую часть документов по убийству Кеннеди 17
США намерены ввести санкции против российских спецслужб и военных заводов 75
Каталония отказалась проводить досрочные выборы 119
У берегов Норвегии упал в воду вертолет с 8 россиянами на борту 38
РФ вырезала запись взрыва из отчета о Смоленской катастрофе 239
Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК КПК 42
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника 266
В Британии заинтересовались активностью россиян в Facebook во время Brexit 66
В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев 93
Боевики ИГИЛ в октябре казнили 128 человек 40
США впервые за 26 лет выведут на боевое дежурство ядерные бомбардировщики B-52 108
Власти Каталонии не собираются выполнять приказы испанского правительства 51
В Швейцарии подросток с топором напал на людей 82
Лидер Каталонии назвал решение Мадрида атакой на демократию 51
Бывший футболист Каха Каладзе избран мэром Тбилиси 46
Глава ЦРУ рассказал о реакции на возможное исчезновение Ким Чен Ына 126
Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста 51
В США неизвестный обстрелял баскетбольную площадку 31

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Указом также утверждается новый алфавит на основе латиницы.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, переход на латинскую графику должен завершиться к 2025 году. Для этого в правительстве будет создана национальная комиссия, сообщает Би-би-си.

К документу прилагается новый алфавит на основе латинской графики, состоящий из 32 букв.

«Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. [...] Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице», - говорится в апрельском заявлении Назарбаева.

Сейчас латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

В Казахстане ранее уже использовалась латиница - с 1929-го по 1940 год. Тот ее вариант известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит.

Напомним, переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента.

В апреле Назарбаев поручил правительству начать подготовку к переходу казахского алфавита на латиницу.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги