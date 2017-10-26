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Закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, в 3,7 раза с 465 до 1 700 гривен, вступил в силу 26 октября, передают Українські Новини.

Согласно закону, парковка на местах для инвалидов водителем, который не имеет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривен).

Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.

Закон предусматривает, что инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

Также прописывается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов.

Кроме того, можно будет эвакуировать автомобили, занимающие места для инвалидов.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада увеличила штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов, 22 июня.

 
ForUm

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