В четверг, 26 октября, на территории Украины потеплеет, однако местами пройду дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«К нам идет потепление и дожди. Атмосферный влажный фронт уже сгруппировался и сейчас в Польше, над Балтией машет дождевыми хвостами. И в четверг фронт вместе с дождями будет в Украине», – отметила она.

По информации Диденко, в большинстве областей пройдут дожди. «В восточных областях - Харьков, Луганск, Донецк - осадки более вероятны только к вечеру. В южной части, скорее всего, ограничится плотной облачностью. Дожди в северных районах Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской могут смешиваться с мокрым снегом», – подчеркнула синоптик.

«Потеплеет. В западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях дневная температура воздуха составит + 9 + 14 градусов. На востоке, в большинстве центральных областей - + 4 + 9 градусов», – сообщила она.

Диденко также прогнозирует, что ближайшая ночь еще будет холодной – от 4 тепла до 3 мороза. «В Киеве также ближайшая ночь – холодная, 0-2 градуса тепла, однако днем ​​ощутимо потеплеет. В столице ожидается до +11 градусов. Однако в Киеве увеличится облачность и придут дожди. Утром даже возможен мокрый снег, потому что еще воздух не успеет прогреться», – подытожила она.