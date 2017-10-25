также в разделеОбщество
В Харькове выпал первый снег 12
Пропавшие в России украинцы-автостопщики нашлись в СИЗО 40
Чубаров: Кремль запретил Чийгозу и Умерову жить в Крыму 20
Патрульного, который остановил пьяного экс-милиционера, восстановили в должности 29
У берегов Нигерии пираты похитили украинского моряка 41
СБУ зафиксировала 50 попыток вербовки в РФ украинских заробитчан 15
Экс-беркутовец подал в суд на Геращенко 52
Адвокат: Умеров и Чийгоз не просили Путина о помиловании 25
«Укрзализныця» меняет график движения пассажирских поездов 46
Защита Зайцевой не будет обжаловать ее арест 34
Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции 86
Гройсман обвинил в срыве отопительного сезона местные власти 33
МВД намерено запустить систему видеофиксации 45
В Киевских духовных школах открылась выставка, посвященная историческим связям Киева и Иерусалима 27
Украинский паспорт упал в мировом рейтинге свободы передвижения 69
Перед смертельным ДТП Зайцева 2 часа провела в элитном ресторане 106
В Украине гриппом заболели уже 140 тысяч человек 30
СБУ задержала в Днипре двух подполковников полиции за взятку в 500 тысяч 57

В четверг, 26 октября, на территории Украины потеплеет, однако местами пройду дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«К нам идет потепление и дожди. Атмосферный влажный фронт уже сгруппировался и сейчас в Польше, над Балтией машет дождевыми хвостами. И в четверг фронт вместе с дождями будет в Украине», – отметила она.

По информации Диденко, в большинстве областей пройдут дожди. «В восточных областях - Харьков, Луганск, Донецк - осадки более вероятны только к вечеру. В южной части, скорее всего, ограничится плотной облачностью. Дожди в северных районах Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской могут смешиваться с мокрым снегом», – подчеркнула синоптик.

«Потеплеет. В западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях дневная температура воздуха составит + 9 + 14 градусов. На востоке, в большинстве центральных областей - + 4 + 9 градусов», – сообщила она.  

Диденко также прогнозирует, что ближайшая ночь еще будет холодной – от 4 тепла до 3 мороза. «В Киеве также ближайшая ночь – холодная, 0-2 градуса тепла, однако днем ​​ощутимо потеплеет. В столице ожидается до +11 градусов. Однако в Киеве увеличится облачность и придут дожди. Утром даже возможен мокрый снег, потому что еще воздух не успеет прогреться», – подытожила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

88
Теги