Перед смертельной аварией, которая произошла 18 октября в Харькове, водитель Lexus - 20-летняя Алена Зайцева - отдыхала в элитном ресторане «Чили» на проспекте Независимости. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на материалы дела. ​

Как видно из документов, 19 октября в Киевский районный суд Харькова обратился следователь с ходатайством о временном доступе к записям с камер видеонаблюдения ресторана «Чили». По информации правоохранителей, Зайцева в компании третьих лиц находилась в заведении в период с 17:45 до 20:09.

По мнению следователя, видео прояснит, употребляла ли девушка спиртные напитки, села ли после этого за руль, а также поможет установить личности ее друзей.

Судья Муратова ходатайство удовлетворила, обязав работников «Чили» предоставить записи с внешних и внутренних камер наблюдения. Срок действия ходатайства - один месяц, обжалованию документ не подлежит.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.