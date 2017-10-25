также в разделеОбщество
Защита Зайцевой не будет обжаловать ее арест 6
Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции 25
Гройсман обвинил в срыве отопительного сезона местные власти 18
МВД намерено запустить систему видеофиксации 23
В Киевских духовных школах открылась выставка, посвященная историческим связям Киева и Иерусалима 22
Украинский паспорт упал в мировом рейтинге свободы передвижения 38
В Украине гриппом заболели уже 140 тысяч человек 19
СБУ задержала в Днипре двух подполковников полиции за взятку в 500 тысяч 38
Суд отстранил госадвоката Януковича 43
Второй участник ДТП в Харькове сделал новое заявление 106
Суд над Коханивским продолжится сегодня в 14:30 16
Россия заблокировала продление расследования химатак в Сирии 28
РФ может обменять украинских пограничников на «заблудившихся» ФСБшников 68
24 октября. Картина дня 61
СБУ заявляет о блокировании новой кибератаки 38
Жестоко избитая знакомыми 17-летня жительница Малина скончалась 230
Госспецсвязи: В Украине началась новая волна кибератак 45
Коханивского освободили из-под стражи 44

Перед смертельной аварией, которая произошла 18 октября в Харькове, водитель Lexus - 20-летняя Алена Зайцева - отдыхала в элитном ресторане «Чили» на проспекте Независимости.  Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на материалы дела. ​

Как видно из документов, 19 октября в Киевский районный суд Харькова обратился следователь с ходатайством о временном доступе к записям с камер видеонаблюдения ресторана «Чили». По информации правоохранителей, Зайцева в компании третьих лиц находилась в заведении в период с 17:45 до 20:09.

По мнению следователя, видео прояснит, употребляла ли девушка спиртные напитки, села ли после этого за руль, а также поможет установить личности ее друзей.

Судья Муратова ходатайство удовлетворила, обязав работников «Чили» предоставить записи с внешних и внутренних камер наблюдения. Срок действия ходатайства - один месяц, обжалованию документ не подлежит.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги