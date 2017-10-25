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Вчера, 24 октября, в Виннице произошел пожар в женском отделении Винницкой областной психоневрологической больницы им. А.И. Ющенко, расположенной на ул. Пирогова, 109, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 18:58. По вызову прибыли 14 человек личного состава 1-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и 4 единицы техники.

На месте вызова было установлено, что причиной пожара стало возгорание матраса в одной из палат. Дежурным персоналом пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и травмированных нет. Эвакуированы 40 пациентов в безопасное место. Причина возникновения возгорания устанавливается.
ForUm

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