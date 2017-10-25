Водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, ставший вторым участником смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, уверяет, что выступил с официальным заявлением относительно происшествия.



Текст его официального заявления на странице в Facebook опубликовал его адвокат Сергей Перепелица.

«В связи с плохим самочувствием вследствие полученных травм я не мог дать пояснений по поводу случившегося ранее. Уже знаю, что есть множество версий хода событий, но хотелось бы дать официальный комментарий по поводу ДТП, которое произошло 18.10.2017 года, участником которого, к большому сожалению, мне пришлось стать», – говорится в заявлении.

По словам Дронова, выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, он двигался на зеленый сигнал светофора. «Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда», – подчеркнул он.

Дронов отметил, что не видел Lexus, поскольку тот «вылетел на перекресток с бешеной скоростью». «Его не было, когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды. Я понимаю, что мои слова, к сожалению, никого не вернут, но хочу выразить искреннее сочувствие и соболезнования в адрес близких погибших и пострадавших от этого ужасного происшествия», – сказано в заявлении.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.