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Восточная Украина стремительно становится одним из самых заминированных регионов в мире. Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

«Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед», – отметила Мюллер, сообщает УНИАН.

Мюллер подчеркнула, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование но и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, «включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе».

Напомним, Украина уже два года сохраняет лидирующие позиции среди стран, где есть наибольшее количество жертв и последствий от использования противопехотных мин.
ForUm

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