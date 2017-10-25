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Центральный комитет Коммунистической партии Китая 19-го созыва на пленуме переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК. 

Си Цзиньпин также занимает должность главы государства — председателя КНР, сообщает Укринформ.

Ранее в своем выступлении на съезде Си Цзиньпин заявил, что в Китае сформировался «социализм с китайской спецификой для новой эры», наиболее совершенная модель демократии в мире, которая станет идеологией КНР на ближайшие пять лет.

 
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