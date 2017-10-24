Сегодня, 24 октября, в Малине Житомирской области скончалась 17-летня девушка, которая была жестоко избита знакомыми из-за долга.

«На момент госпитализации у девушки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако спасти жизнь 17-летней девушки не удалось», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного производства по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Все участники происшествия установлены, они местные жители в возрасте от 21 до 24 лет. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения роли каждого из них в нанесении девушке телесных повреждений, - прокомментировал начальник Миланского отделения полиции Михаил Старовойт. - Квалификация статьи изменена на часть 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Также указанным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 135 (Оставление в опасности) УК».

По данным полиции, относительно одного лица в настоящее время избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подобные действия наказываются лишением воли на срок от 7 до 10 лет.

Как ранее сообщалось, 18 октября знакомые избили 17-летнюю девушку из-за долга и бросили лежать на улице без сознания.