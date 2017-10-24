Полиция расследует жестокое избиение 17-летней девушке в Малине Житомирской области.

По данным облполиции, сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы женщины, которая лежала на улице без сознания, поступило 18 октября.

Полицейские установили личность потерпевшей, а также то, что ее избили и оставили на улице знакомые из-за долга.

Вечером 17 октября к дому, где проживает девушка с матерью, зашли три человека: две женщины и мужчина. Их разговор с потерпевшей перешел в выяснение отношений и нанесение несовершеннолетний ударов. Поэтому девушка, спасаясь от побоев, выбежала из дома.

Как установили впоследствии полицейские, чуть позже она снова встретилась со своими обидчиками и даже якобы помирилась. По крайней мере, по их словам, около 01:00 18 октября они вместе распивали спиртное. Однако конфликт после принятия алкоголя только усилился, и девушку снова начали бить, требуя вернуть долг. Когда потерпевшая потеряла сознание, оставили лежать просто на улице.

Утром, около 06:30, ее нашли прохожие. На момент госпитализации у девушки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного производства по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Все участники происшествия установлены. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения роли каждого из них в нанесении девушке телесных повреждений, - прокомментировал начальник Малинского отделения полиции Михаил Старовойт. - Подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет».

Также решается вопрос об избрании меры пресечения.