Столичные полицейские спасли двух детей, которых почти на 2 суток родители оставили в квартире одних, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Дети были заперты одни в квартире двое суток. Малыши плакали, звали маму, жаловались, что второй день ничего не ели, и просили забрать их оттуда. Поскольку речь шла об опасности жизни детей, инспекторы сломали замок и открыть дверь квартиры, чтобы освободить детей», – говорится в сообщении.

По данным главка, оба ребенка – мальчик Никита (4 года) и девочка Виктория (2 года) – были напуганы, выглядели неухоженными и просились к маме.

Отмечается, что инспекторы вызвали скорую помощь и передали малых врачам. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.