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Генеральный штаб Вооруженных сил констатирует, что Россия имеет право проводить инспекцию украинских воинских частей, но пока по состоянию на 24 октября не изъявила желания делать это.

Об этом на брифинге сказал начальник управления верификации Генштаба Андрей Гудзь, передают Українські Новини.

Он отметил, что Украина и Россия являются подписантами Договора об открытом небе и Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

В рамках этих договоров страны имеют право проводить инспекцию военной активности друг друга.

В частности, в текущем году Украина провела 1 инспекцию и совершила 1 наблюдательный полет на территории России.

«Они (россияне) также имеют право (проводить инспекции в Украине) согласно с Венским договором. Как и другие страны имеют право проинспектировать страну ОБСЕ. Но пока такого намерения РФ не изъявляла», - заявил Гудзь.

Он подчеркнул, что Украина разрешила международным военным наблюдателям провести 25 инспекций в зоне антитеррористической операции с целью мониторинга военно-политической обстановки.
ForUm

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