Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски в кабинете и по месту проживания мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает пресс-служба НАБУ.

«В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что 23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратура проводят следственные действия (обыски) в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последним частных субъектов хозяйствования, как резидентов Украины, так и оффшорных юрисдикций», – говорится в сообщении.

По данным Бюро, в рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний. Второе производства касается передачи имущества КП «Международный аэропорт Одесса» в уставный капитал ООО «Международный аэропорт Одесса», в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из его владения, чем последней нанесен ущерб на сумму свыше 100 млн грн.

«Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства. Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы в указанных уголовных преступлениям, следственные действия (обыски) проводятся по месту его работы и проживания», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня с утра в здание одесской мэрии с обысками пришли правоохранители.