Вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что в так называемой формуле «Роттердам+» нет нарушений. Об этом он сказал в интервью «Экономической правде».

«Соответствующие решения (относительно обоснованности существования формулы» Роттердам+») есть в рамках Генеральной прокуратуры, НАБУ, которые также ставят под сомнение эту формулу, и соответствующие действия НКРЭ. Если нет последствий даже у правоохранительных органов, значит, в формуле «Роттердам+» нет нарушений», - сказал вице-премьер.

На вопрос, имеет ли право на существование «Роттердам+», Кистион ответил: «Дискуссионный вопрос. В такие моменты я всегда говорю: предложите альтернативу».

«Допустим, завтра формулу отменяем. С какой величины определять цену на уголь для определения стоимости электроэнергии? У Ахметова одна цена на уголь, у «Донбассэнерго» - другая. Что взять за основу?», - сказал Кистион.

На предложение убрать из формулы «Роттердам+» логистику, вице-премьер ответил: «Нужно поиграть с этой ситуацией».

В целом, по его словам, этот вопрос не очень актуален, потому что цена на уголь, заложенная в стоимость электроэнергии, гораздо ниже стоимости угля в хабе.

«Для примера: сегодня в оптовой рыночной цене электроэнергии цена угля заложена на уровне 66 долл. за тонну, а реальная цена в хабе с лета - 86 долл. за тонну», - заявил он.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Он предполагает определение цены угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины». В результате ожидаемый рост прогнозной ОРЦ по итогам 2016 года составит около 13,6%.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ при разработке и внедрении так называемой формулы «Роттердам+».

НАБУ подозревает главу и членов комиссии в сговоре с энергогенерирующими компаниями при утверждении формулы.