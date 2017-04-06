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Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при разработке и внедрении так называемой формулы «Роттердам+».

Копию письма НАБУ о начале соответствующего производства обнародовал в Facebook народный депутат Виктор Чумак, выступивший инициатором расследования по этому делу.

«По итогам проведенного сбора и обобщения информации по формированию НКРЭКУ стоимости электроэнергии по формуле «Роттердам+» 24 марта 2017 года НАБУ начало досудебное расследование», - сказано в письме.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Он предполагает определение цены угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины». В результате ожидаемый рост прогнозной ОРЦ по итогам 2016 года составит около 13,6%.
ForUm

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