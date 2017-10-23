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В зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины за прошедшие сутки два украинских бойца получили ранения. Об этом во время брифинга в «Украинском кризисном медиа-центре» сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«В результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, но два бойца получили ранения и были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения», – отметил Лысенко, сообщает 112 Украина.

Он добавил, что всего за прошедшие сутки боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных. Десять обстрелов были прицельными.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что 22 октября был ранен один военный.

 
ForUm

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