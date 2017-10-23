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За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины, в результате боевых действий один военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Противник и в дальнейшем одиночно обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка. А из противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.

На приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкино и Старогнатовки, а гранатомет - вблизи Водяного.

На луганском направлении вечером почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.

В штабе подчеркнули, что в ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие на поражение противника. 
ForUm

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