За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины, в результате боевых действий один военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Противник и в дальнейшем одиночно обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка. А из противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.

На приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкино и Старогнатовки, а гранатомет - вблизи Водяного.

На луганском направлении вечером почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.

В штабе подчеркнули, что в ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие на поражение противника.