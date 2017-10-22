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Сегодня, 22 октября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк), изменен режим работы 3 станций киевского метрополитена, сообщает пресс-служба подземки.

Так, перед началом матча, с 18:30 до 19:30 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, «Площадь Льва Толстого» на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций.
ForUm

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