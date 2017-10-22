Власти США предупредили американские компании об опасности хакерских атак на их компьютерные сети.

Более всего хакеры пытаются получить доступ в сети атомных и энергетических концернов, а также компаний ряда отраслей перерабатывающей промышленности, сообщили министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в открытом электронном письме, сообщает Укринформ.

По данным ведомств, начиная с мая, зафиксированы несколько атак на ряд технологических компании, а также на госучреждения. Хакерам удалось взломать компьютерные сети нескольких фирм, говорится в письме.

Напомним, в сентябре министерство внутренней безопасности США потребовало от всех американских государственных учреждений прекратить использование продукции российской «Лаборатории Касперского».

В Комитет палаты представителей США на 25 октября запланировано очередное слушание по делу «ЛК». Решение было принято после того, как стало известно, что поддерживаемые российским правительством хакеры украли высококласифицированную секретную информацию у сотрудника американского Агентства национальной безопасности, на ноутбуке которого стояло ПО от «Лаборатории Касперского».