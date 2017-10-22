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Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 14 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики продолжали обстрелы украинских позиций из пехотного вооружения вдоль всей линии разграничения», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении почти с 18 часов и до полуночи оккупанты били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО у Авдеевки и шахты Бутовка. Из этого же оружия вечером наемники несколько часов вели обстрел наших укреплений неподалеку Каменки и Верхнеторецком.

На луганском направлении в конце суток противник с крупнокалиберных пулеметов дважды обстрелял защитников Новозвановки и один раз - защитников Новоалександровки.

На мариупольском направлении под огнем вражеских противотанковых и автоматических гранатометов оказались опорные пункты украинской армии неподалеку Старогнатовки и Талаковки.

 
ForUm

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