Бывшая крымчанка, а теперь депутат Госдумы РФ Наталия Поклонская все еще остается гражданкой Украины.

Это следует из ответа Администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении «Украинской правды».

В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую.

Из письма становится понятно, что ни Миграционная служба, ни Министерство иностранных, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

«Согласно статьям 24 и 25 Закона «О гражданстве» полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями», - объясняют в администрации.

Там отметили, что сами послали в миграционную службу и МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Как известно, Поклонская, которая раньше работала в органах прокуратуры Украины, уже давно имеет гражданство России. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Ее назначили «прокурором» оккупированного полуострова весной 2014 года. Принимала активное участие в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году ее избрали в Государственную думу России от путинской «Единой России».

В отношении Поклонской Генеральной прокуратурой Украины возбуждено два уголовных дела.