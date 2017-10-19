Вчера, 18 октября, на блокпосту при проверке документов сотрудниками Краматорского отдела полиции был задержан 23-летний житель оккупированной Горловки, который работал в отделе кадров и занимался отбором рекрутов в «армию ДНР», сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что боевик был обнаружен в результате комплексной оперативно-профилактической отработки Донецкой области.

«На въезде в Краматорск полицейские остановили молодого человека, который ехал с оккупированной территории для оформления документов. Во время проверки оказалось, что в течение 2016 он находился в рядах незаконного вооруженного формирования «Оплот», – подчеркнули в главке.

Задержанный рассказал, что на тот момент жил в Горловке с матерью и нигде не работал. Узнав от соседа, что на службе в «ДНР» можно заработать большие деньги, пошел устраиваться наемником.

«Мужчину назначили в отдел кадров «Оплота» в Макеевке, где в его обязанности входил отбор кандидатов на службу в вооруженных формирований «ДНР». За это он получал 10 тыс. рублей в месяц. Когда пришло время брать в руки оружие, боевик испугался и решил больше не выходить на службу. Со временем вернулся домой и поступил учиться в одно из горловских высших учебных заведений», – подчеркнули в полиции.

По данному факту Краматорским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Участнику НВФ грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.