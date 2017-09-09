Внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, в 2018 году пройдет 22 мая - 14 июля.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины.

ВНО будет проходить по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, испанский, немецкий и французский языки.

Каждый абитуриент будет иметь право сдать тесты максимум по 4 предметам.

Выпускникам школ результаты тестирования по 3 предметам будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации.

Так, они должны будут обязательно сдать тестирование по украинскому языку и литературе, математике или истории Украины (на выбор) и еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки).

Кроме выпускников школ, в 2018 году внешнее тестирование по украинскому языку и литературе будут проходить ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений, которые в 2018 году получат полное среднее образование.

Таким участникам результаты тестирования будут засчитываться как оценки государственной итоговой аттестации для их аттестата о среднем образовании.

В 2018 году по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам впервые будут тесты двух уровней сложности: В1 и В2, а также они будут включать часть «Понимание речи на слух»: прослушивание звуковых фрагментов и выполнение задач к ним.

Тест уровня В2 будут сдавать выпускники 2018 года, которые хотят зачислять результат тестирования по иностранному языку как оценку за госаттестацию и изучали этот язык на профильном уровне.