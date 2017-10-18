Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ задержала 17 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов начальника одного из отделов Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, полковник требовал и в дальнейшем получил от гражданина К. неправомерную выгоду в размере 3 тыс. долларов за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления ячеек нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины, проведении обысков, отстранении от должности.