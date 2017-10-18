также в разделеОбщество
Силовики разоблачили прапорщика ВСУ на сбыте боеприпасов 8
Судью, который принес взятку Холодницкому, отстранили 9
В «ДНР» жителю Дебальцево дали 19 лет за «шпионаж» 17
В следкоме РФ заявили о задержании «правосека» в Ростове 23
Тука: Вернуть Крым можно только после уничтожения России в существующем режиме 33
Князев о стычке Парасюка и Гелетея: А что там расследовать? 73
Князев: Полиция не допустила кровопролития под Радой 61
17 октября. Картина дня 49
По факту ранения под Радой полицейского завели уголовное дело 31
Суд отпустил главу «Трейд Коммодити» под личное обязательство 33
С Розенблата сняли электронный браслет 30
НАБУ создаст спецподразделение по коррупции в Минобороны 26
НАПК проведет полную проверку е-деклараций еще 22 чиновников 23
Силовики изъяли арсенал оружия, который могли применить на митинге под ВР 142
НАПК обвинило главу Transparency Ukraine в «манипуляции сознанием граждан» 58
Порошенко считает недопустимым захват вертолетной площадки Януковича 82
Гелетей о стычке с Парасюком: Ударов не было, был толчок и его словоблудие 65
Москаль посоветовал автору поста о вырубке Карпат дальше варить сыр 72

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с СБУ задержала 17 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 3 тыс. долларов начальника одного из отделов Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, полковник требовал и в дальнейшем получил от гражданина К. неправомерную выгоду в размере 3 тыс. долларов за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части с целью установления ячеек нефтехимического загрязнения и проведения восстановительных работ одним из частных предприятий.

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины, проведении обысков, отстранении от должности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги