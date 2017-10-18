Сирийско-курдский альянс (СДС) сообщил о полном освобождении от «Исламского государства» города Ракка, долгое время считавшегося столицей боевиков в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Союзники захватили последние плацдармы джихадистов в городе и сняли последний оставшийся в городе флаг группировки. Вместе с тем американские военные считают, что объявлять о падении Ракки преждевременно — в городе все еще остаются около сотни боевиков, передает 112 Украина.

Официальное заявление о победе над ИГИЛ в Ракке будет выпущено после того, как город будет полностью очищен от мин и возможных спящих ячеек группировки, сообщил представитель СДС Талал Сило.

«Мы знаем, что в тех районах, которые ранее контролировали ИГИЛ, до сих пор есть самодельные взрывные устройства (СВУ), поэтому СДС будет продолжать работать в этих областях», — заявил представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Райан Диллон.

Он добавил, что в знак того, что четырехмесячная битва за Ракку подошла к завершающей стадии, 16 октября коалиция не нанесла ни одного воздушного удара по городу.

Вместе с тем американские военные сообщили Reuters, что от ИГИЛ на данный момент удалось освободить только около 90% Ракки.

Ранее сообщалось, что финальное наступление на ИГИЛ в Ракке бойцы СДС начали 15 октября после того, как большинство джихадистов покинуло город в рамках сделки с племенными старейшинами. Для защиты оставшихся позиций группировки в городе остались около 300 боевиков. После того как силы альянса окружили оставшихся джихадистов утром 15 октября, им был дан выбор «сдаться или умереть», сообщил ранее Талал Сило. Как рассказали в Гражданском совете Ракки, террористы попросили выпустить их из города живыми и взяли в заложники около 400 местных жителей, чтобы использовать их в качестве живых щитов при выходе из своей бывшей столицы.