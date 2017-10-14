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Бывшая столица группировки «Исламское государство» на севере Сирии, город Ракка, освобождена от боевиков ИГИЛ. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Джихадисты сдались отрядам вооруженной коалиции «Демократические силы Сирии», передает 112 Украина.

8 октября сообщалось, что «Демократические силы Сирии» при поддержке авиации США и антитеррористической коалиции готовятся к завершающей фазе наступления на Ракку.

Джихадисты ИГИЛ сдались отрядам вооруженной коалиции "»Демократические силы Сирии», которые при поддержке авиации США и антитеррористической коалиции освобождали Ракку.

Ракка находится под контролем ИГИЛ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. Штурм Раки идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против джихадистов в Ираке и Сирии.
ForUm

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