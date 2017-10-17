Правоохранители обнаружили в Киеве схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, которые могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной Рады.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Он отметил, что в результате реализации оперативной информации Национальная полиция Украина совместно со Службой безопасности Украины провела ряд следственных действий. Во время их проведения правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку.

«Обыски продолжаются. Подчеркиваю, что это - не последний шаг Службы безопасности и Национальной полиции, направленный на недопущение мероприятий по дестабилизации ситуации в государстве», - подчеркнул Аброськин.

Он также отметил, что после проведения всех необходимых экспертиз лицо, сделавшее этот схрон, будет привлечено к уголовной ответственности.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко отметил, что изъятые правоохранителями предметы могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной Рады Украины, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений, которые могли иметь негативные последствия.

«Мы четко понимаем, кто сделал эти «закладки» и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана», - отметил Кононенко.

В свою очередь советник главы МВД Зорян Шкиря на своей странице в Facebook сообщил, что гражданин, в гараже у которого обнаружили схрон, имеет непосредственное отношение к формированию народного депутата от «Самопомичи» Семена Семенченко.

«Сегодня, в рамках уголовного производства и проведения оперативно-следственных мероприятий, сотрудники Нацполиции и СБУ провели санкциононований обыск в гараже гражданина М, который имеет непосредственное отношение к формированию Константина Гришина. В ходе обыска изъят арсенал оружия», – подчеркнул он.

Напомним, 14 октября сотрудники СБУ предотвратили попытку двух бывших активистов объединения «Революционные правые силы» приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета, которые они готовились применить во время проведения массовых акций 17 октября.