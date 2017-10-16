В Киеве радикально настроенные лица готовились во вторник, 17 октября, во время проведения массовых акций осуществить провокации с возможным силовым сценарием с применением стрелкового оружия и средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Получена информация о намерениях отдельных радикально настроенных структур осуществить провокации с возможным силовым сценарием во время проведения массовой общественной акции 17.10.2017 года в Киеве, а также задокументированы факты поиска для этого стрелкового оружия и средств поражения», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что сотрудники СБУ прекратили указанные противоправные намерения путем блокирования 14 октября попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двух бывших активистов объединения «Революционные правые силы».

Также в ходе проведения 9 обысков изъято более 200 тыс. грн, средства связи, компьютерная техника и другие вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера.

Устанавливается вся сеть структур и причастных лиц, а также организаторы провокаций.

«СБУ, не ограничивая право граждан на мирный протест, вместе с другими правоохранительными органами призывает граждан воздержаться от участия в деструктивных действиях и безотлагательно информировать на горячую линию СБУ о предложениях участвовать в противоправных действиях, направленных на поиск и использование во время массовых мероприятий оружия и средств поражения, совершения других действий, несущих угрозу безопасности граждан», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее СБУ заявила о готовящихся провокациях в отношении культовых сооружений УПЦ МП.