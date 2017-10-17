Здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве, которое ранее захватили представители правых политических сил, по решению суда находится на хранении Государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов». Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на Парковой. Этот объект – в управлении государственного предприятия! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах!» - написала она в Facebook.

Сарган сообщила, что 3 августа Апелляционный суд Киева принял решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках более 5 объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО «Амадеус Ко».

В соответствии со ст. 100 УПК Украины, судом определен порядок хранения указанного имущества путем передачи его для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержания указанного имущества в надлежащем состоянии и оперативного управления – госпредприятию «Финансирование инфраструктурных проектов».

Пресс-секретарь генпрокурора также напомнила, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины.

В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве определением суда от 4 июля 2014 года наложен арест на нежилые помещения по указанному адресу.

«Также решением суда от 7 марта 2017 наложен арест на имущество, а именно запрещено совершать любые действия по отчуждению корпоративных прав ООО «Амадеус Ко», принадлежащих его соучредителям Хомяку А.В. и Файнроуд Бизнес ПОВ путем запрета их отчуждения, а также запретить государственному регистратору и нотариусам вносить изменения, связанные с изменением учредителей ООО «Амадеус Ко», в уставные документы общества, а также совершение иных любых регистрационных действий в отношении ООО «Амадеус Ко», - пояснила Сарган.

По результатам расследования, 14 июля 2017 бывшему Киевскому городскому председателю Леониду Черновецкому в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, 16 октября представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и ВО «Свобода» потребовали национализации вертолетной площадки экс-президента Украины Виктора Януковича.