На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруани Галиция, которая была автором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Мальты.

По данным правоохранителей, машину с журналисткой взорвали во время движения вблизи городка Бидния на севере Мальты. В машину была заложена мощная взрывчатка, передает 112 Украина.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат осудил убийство журналистки, назвав его «варварским нападением на свободу прессы».

«Все знают, что Каруани Галиция была строгим критиком политиков, а также меня лично, но этот варварский поступок нельзя оправдать», – сказал Мускат.

По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруани Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки.

Скандал вокруг «панамского досье» разгорелся после того, как в начале апреля 2016 немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых сообщалось о широком использовании в мире оффшорных схем для уклонения от налогов. Скандал получил максимальную огласку – документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от налогов, отмыванию денег и других махинаций. В частности, в этом списке фигурируют родственники или близкие люди председателя КНР, президентов Украины и Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации Генпрокуратура Панамы начала расследование.