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Сотрудники полиции задержали ужгородца, который обоснованно подозревается в убийстве генерального директора местного предприятия.  Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Информация об убийстве поступила в понедельник, 16 октября.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на территории общества с ограниченной ответственностью в собственном служебном кабинете был убит директор данного предприятия.

«Правоохранители установили, что 54-летнего мужчину убил 59-летний житель Ужгорода. Мужчины поссорились, во время выяснения отношений один выстрелил четыре раза в другого, в результате чего тот скончался на месте. Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции на месте преступления. Он сейчас находится в Ужгородском отделе полиции», - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. С места происшествия изъяли пистолет калибра 7,65 мм с одним патроном, из которого стрелял подозреваемый, и отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК, то есть умышленное убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следственные действия продолжаются.

По информации Mukachevo.net, убийство произошло около 11:00 непосредственно в кабинете генерального директора обувной фабрики ООО «Апаран» Андраника Н., на фоне личностного конфликта.

 
ForUm

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