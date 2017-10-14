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Кабинет Министров Украины закладывает и последовательно отстаивать рост общего объема расходов на безопасность и оборону в 2018 году на уровне не менее 165 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«165 млрд грн мы запланировали на безопасность и оборону в бюджете экономического роста на 2018 год. Предприятия оборонного комплекса обеспечат армию новыми танками, новыми самолетами, бронетехникой и автомобилями. У наших защитников будут современное оружие и экипировка, будет достойная заработная плата. Мой принцип: развитая экономика государства - защищенная страна», - заявил Гройсман.

Напомним, объем расходов на безопасность и оборону в текущем году превысил 120 млрд грн.

 
ForUm

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