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Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военным, которые выполняют задачи на Донбассе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Это должно быть на первой линии – не менее трех тысяч гривен, а на второй и третьей линиях – не менее тысячи», - отметил Порошенко  во время рабочей поездки в Житомирскую область.  

Он от имени всего украинского народа выразил слова искренней благодарности всем военнослужащим за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника

 
ForUm

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