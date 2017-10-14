Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ко Дню защитника Украины в дополнение к стандартному обеспечению выплатить праздничные премии военным, которые выполняют задачи на Донбассе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Это должно быть на первой линии – не менее трех тысяч гривен, а на второй и третьей линиях – не менее тысячи», - отметил Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Он от имени всего украинского народа выразил слова искренней благодарности всем военнослужащим за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, патриотизм и верность присяге.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитника.