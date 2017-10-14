На сегодняшний день в заложниках «ДНР/ЛНР» находятся 152 украинских гражданина, еще 404 – считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время встречи с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, на которой обсуждалось содействие Совета Церквей в освобождении заложников, сообщает пресс-центр СБУ.

Грицак призвал представителей Всеукраинского Совета Церквей обратиться к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников. «Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой», - подчеркнул он.

Представители Совета Церквей в присутствии матерей и жен заложников, единогласно поддержали предложение и в ближайшее время совместное обращение поступит к духовным лидерам и к международным организациям, которые занимаются освобождением заложников.