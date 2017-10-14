Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии в связи с проведенной под посольством Украины акцией «Самоопределение для Закарпатья».

Об этом сообщил директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

«Кажется, Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, – откровенно заигрывается. Будем решительно протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов», - написал он в Facebook.

Напомним, 13 октября в Будапеште под посольством Украины прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», против которой протестовал МИД Украины.

По словам посла Украины в Венгрии Любви Непоп, организаторы выступают за: «самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины» и выражают протест против «варварства путчистов, захвативших в плен Украины и вместе с ней венгерских национальных братьев».

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий.