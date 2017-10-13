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Национальный банк Украины запретил банкам осуществлять операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ, на которых изображены объекты, находящиеся на оккупированной Россией территории, сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины запретил банкам (их филиалам, отделениям) и финансовым учреждениям Украины осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка Российской Федерации с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Также финансовым учреждениям и ПАО «Укрпочта» запрещается при осуществлении и/или выплате переводов принимать и/или выдавать вышеуказанные наличные.

Соответствующие запреты на осуществление операций с такими банкнотами и монетами установлены постановлением правления Национального банка Украины от 13 октября 2017 № 103 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины и проведения некоторых валютных операций».

Постановление вступает в силу с 17 октября.

Напомним, Центральный банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображен оккупированный Севастополь.
ForUm

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