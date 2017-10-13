также в разделеОбщество
Суд снял арест с имущества мэра Бучи 4
ГПУ сообщила о подозрении Кузьмину 8
Адвокат рассказал о поездке к Януковичу 10
На Одесчине возле воинской части задержали 4 мужчин 22
ОБСЕ обратила внимание на коррупционную схему Баматюка 29
ГПУ вызвала Януковича на допрос 17 октября 29
Из-за празднования Дня защитника ГосЧС перешла на усиленный режим работы 28
Полиция задержала подозреваемых в покушении на замглавы Одесского облсовета 46
Закон о языковых квотах на ТВ вступил в силу 60
ФСБ обнародовала видео допроса захваченных украинских пограничников 67
Певец Бабкин публично назвал РФ агрессором 62
Главу Департамента госзакупок Минобороны взяли под домашний арест 43
12 октября. Картина дня 63
Во Львове задержали группировку, устраивавшую провокации по заказу РФ 81
Суд отправил Павловского под домашний арест 56
В РФ выпустили банкноту с оккупированным Севастополем 55
Украина сорвала создание рабочей группы по возвращению РФ в ПАСЕ 351
Заму Полторака стала плохо во время заседания суда 42

В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядок во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого замминистра Сергея Ярового.

По его словам, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий. Так, каждый день по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан.

Поэтому подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии переведены на усиленный вариант несения службы.

Яровой отметил, что количество привлеченных на службу правоохранителей будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий.

Завтра, 14 октября, правопорядок в Киеве будут обеспечивать около 5 тыс. полицейских Кроме того, в Национальной полиции и Нацгвардии созданы ситуационные центры, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию в областях.

Напомним, на период празднования Дня защитника Украины подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги