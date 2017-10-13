В период с 14 по 16 октября охрану публичной безопасности и порядок во время массовых мероприятий по всей стране будут обеспечивать около 13 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого замминистра Сергея Ярового.

По его словам, по случаю общегосударственных и религиозных праздников в Украине планируется проведение ряда массовых мероприятий. Так, каждый день по всем регионам страны будут проходить около 200-300 мероприятий с участием большого количества граждан.

Поэтому подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии переведены на усиленный вариант несения службы.

Яровой отметил, что количество привлеченных на службу правоохранителей будет зависеть от количества полученных заявок на проведение массовых мероприятий.

Завтра, 14 октября, правопорядок в Киеве будут обеспечивать около 5 тыс. полицейских Кроме того, в Национальной полиции и Нацгвардии созданы ситуационные центры, которые в круглосуточном режиме будут отслеживать ситуацию в областях.

Напомним, на период празднования Дня защитника Украины подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.