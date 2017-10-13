На политическом уровне стороны противостояния на Донбассе продолжают «сидеть в окопах». Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг через скайп-включение из зоны проведения АТО.

По его словам, по обе стороны противостояния на Донбассе «есть люди доброй воли», которые прилагают максимум усилий, «чтобы прекратить все это безумие».



Однако, добавил он, динамика на местах и реальность препятствуют их усилиям передает УНИАН.

«Насилие распространяется как инфекция, которую можно сдержать только тогда, когда будут устранены ее распространяющие факторы – наличие вооружения и близость расположения сторон. Однако стороны не слишком хотят идти на содержательный диалог между собой. И на политическом уровне стороны также сидят в окопах», - подчеркнул он. Также Хуг сообщил, что во время поездки на восток Украины был намерен встретиться с некоторыми руководителями вооруженных формирований, однако они отказались от встречи. «Отказ многое говорит об их настроенности на диалог», - отметил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

