Сегодня, 12 октября, генеральная прокуратура Украины провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщила пресс-служба комиссии.
«В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела», – говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что НКЦБФР способствует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения. В отношении сотрудников комиссии любых нештатных ситуаций не происходит.
Также сообщатся, что НКЦБФР работала в штатном режиме.
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