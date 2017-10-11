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В Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

Об этом говорится в статье «Европейской правды» «Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций».

В частности, речь идет о резолюции, соавтором которой является Микеле Николетти, будущий президент ПАСЕ, который займет эту должность в январе. В документе, голосование за который должно состояться в среду вечером, содержатся нормы, способные привести к отмене санкций против РФ.

«Документ предлагает ПАСЕ и Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) «гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах». Это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет», - говорится в статье.

При этом другого пути гармонизации, то есть наложения на Россию санкций КМСЕ, нет. Так, в последние несколько десятилетий Комитет министров не лишал права голоса ни одну страну.

В статье сообщается, что скрытые намерения руководства СЕ о возвращении России были разгаданы депутатами и инициатива уже встретила жесткое сопротивление.

«Украинская и несколько других делегаций уже зарегистрировали поправки, которые удаляют из документа упоминания о «гармонизации» и тому подобное. Хотя надо осознавать, что сторонники возвращения России сейчас сильнее, чем когда-либо за последние три года», - говорится в статье.

Как сообщалось, председатель Комитета министров СЕ заявил в понедельник, что Россия поставила под угрозу работу Совета Европы.

В офисе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда заявили, что хотят вернуть россиян, но не из-за денег.

Напомним, в России заявили, что новое решение относительно вклада РФ в бюджет Совета Европы на 2018 будет зависеть от того, будет ли российская делегация полноценно участвовать в работе ПАСЕ.
ForUm

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