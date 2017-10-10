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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на необходимости возобновить платежи Российской Федерации в бюджет СЕ. Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

Ягланд попросил депутатов не воспринимать российские платежи как чисто финансовую проблему.

«Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, оно не может быть членом», - пояснил генсек, отметив, что «вклад РФ - 10% бюджета Совета Европы», сообщает «Европейская правда».

Это заявление стало первым признанием возможности выхода России из состава Совета Европы со стороны генсека СЕ.

Ягланд отметил, что пока неизвестно, поступит ли платеж от РФ в следующем году, и он пытается договориться с россиянами о возобновлении платежей. «Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще небезопаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы».

«Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ или за пределами СЕ», – сказал генсек, добавив, что он является сторонником сохранения России в составе организации.

Он призвал представителей ПАСЕ «посмотреть, что стало причиной конфликта», хотя не уточнил, какой ответ на этот вопрос он дает для себя.
ForUm

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