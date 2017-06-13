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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Украины Владимира Парасюка в рамках расследования производства по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство Российской Федерации во Львове и надругательства над российским флагом. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела помимо причастности к вышеуказанным преступлениям, следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство», - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой).
ForUm

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