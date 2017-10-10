В реанимационном отделении Львовской областной клинической больницы умерли два человека, которые были госпитализированы из-за отравления грибами. Об этом сообщает ZIK.

Так, вчера вечером умер 73-летний мужчина с Радеховского района, а ночью – 79-летняя женщина цыганской национальности, которую госпитализировали с Жидачевского района. Их состояние врачи квалифицировали как тяжелое. Оба умерших были на искусственной вентиляции легких.

Сейчас в больнице находятся еще четыре человека, которые отравились бледной поганкой. «Двое стабильных, двое – под вопросом, один мужчина тяжелый», - отметил врач.

Напомним, шесть человек, в том числе, целая семья из Радеховщины попала в реанимацию Львовской областной клинической больницы с подозрением на отравление грибами.