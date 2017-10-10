Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.



В США на выставке вооружения «AUSA-2017» на вопрос, целесообразно ли принять законопроект, запрещающий госслужащим и политикам ездить в Россию, он ответил:

«Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции».



«К большому сожалению, у нас активно работает «пятая колонна», которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе... это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории», – заявил Турчинов, сообщает «Украинская правда».



«Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции», – добавил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины инициировала общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам.