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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что ездить в Россию целесообразно только разведчикам и шпионам.

В США на выставке вооружения «AUSA-2017» на вопрос, целесообразно ли принять законопроект, запрещающий госслужащим и политикам ездить в Россию, он ответил:
«Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Когда он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Когда шпион – я думаю, нечего делать, когда он выполняет отдельные функции».

«К большому сожалению, у нас активно работает «пятая колонна», которая активно работает на дестабилизацию в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами. В том числе... это касается и чисто террористических актов, которые готовятся в Российской Федерации спецслужбами и реализуются на украинской территории», – заявил Турчинов, сообщает «Украинская правда».

«Безусловно, после признания страны агрессором – ну, ездить в страну-агрессора, я считаю, могут только люди, которые выполняют специфические функции», – добавил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины инициировала общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам.
ForUm

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