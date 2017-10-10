Военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскритиковал принятие судебной реформы народными депутатами. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

«Я не хочу давать оценку депутатам-юристам, потому что с большинством не знаком. Я бы всегда перед тем, как напишут, проголосуют и потом заставляют выполнять в соответствии с нормами права, заставлял тех, кто написал, все это выполнять. Это так же как и лабораторные исследования. Мы же не подопытные кролики, когда ничтожно-неграмотное большинство в Верховной Раде заставляет меня танцевать, как на сковородке», - возмутился Матиос.

По его словам, хотя в Раде есть экспертное управление, которое проверяет законодательные инициативы на соответствие законодательству, но депутаты из-за своего узкого видения вносят с голоса необдуманные правки.

«Как я могу это делать. Я должен бунтовать? Как военный я не имею права это делать. Я бунтую здесь публично и призываю Парубия вдуматься. У вас есть экспертно-юридическое управление Рады и многие другие специализированные учреждения, Институт Корецкого, Академия правовых наук, специализированные институты Генпрокуратуры, МВД и СБУ. Спросите, можно ли выполнить то, что написано, кроме поправки Лозового, которую достаточно чисто нивелирован господин Емец. Я сочувствую народному депутату Руслану Князевичу и себе, что мы должны быть создателями закона о судебной реформе», - отметил Матиос.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-«радикал» Андрей Лозовой внес поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит отменить введенные Верховной Радой ограничения сроков досудебного расследования 6 месяцами.