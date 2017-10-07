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В жилые же дома Киева подача тепла начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городского головы.

«Если среднесуточная температура воздуха ниже +8, то мы можем начинать отопление жилых домов. Что касается больниц, детсадов и школ, – может начать подачу тепла не дожидаясь снижения температуры до указанных показателей. Если есть заявки от учреждений, мы их подключать к отоплении», - отметил Кличко.

Он напомнил, что сеть отопления в Киеве - крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе, чтобы тепло после старта отопительного сезона дошло до каждой квартиры в более 11 тыс. многоквартирных домов, технологически необходимо около недели. «Одних только труб теплоснабжения в столице - почти 3 тыс. км. Когда мы запускаем систему отопления в городе, то потребуется около недели, чтобы она заработала на полную мощность. К тому же, все знают, что эта система в запущенном состоянии, ведь годами ничего не ремонтировалось. И сейчас мы переводим теплосети, которым 30, а то и 40 лет», - отметил мэр.

Кличко также напомнил, что по нормам оптимальная температура в квартире во время отопительного сезона - около 18 градусов. «Но, если говорить об обеспечении комфортной температуры, то должны быть справедливыми и говорить о трехсторонней ответственности «Киевэнерго» и «Еврореконструкции» как теплоснабжающих предприятий, ЖЭКа как организации, обслуживающей сети внутри дома, и потребителя, который, со своей стороны тоже может повлиять на температуру. Например, утеплить окна, двери и т. Если же вы как потребитель выполнили все, а в квартире холодно, обращайтесь на горячую линию 1557», - отметил Кличко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко опроверг заявления «Киевэнерго» о неготовности Киева к зиме. Столица, по данным правительства, на 99% готова подключить отопление в текущем сезоне.
ForUm

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