Президент Петр Порошенко в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поблагодарил правительство и парламент за общие усилия, которые позволили принять этот важный документ. «Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе», - отметил Порошенко.

Он добавил, что это является решительными шагами для установления и восстановления справедливости по отношению к пенсионерам.

«Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами. И очень важно, что справедливость этой пенсионной реформой установлена», – подчеркнул Президент.

По его словам, сейчас важно сделать все возможное, чтобы украинские пенсионеры быстрее получили перерасчет пенсий.

«Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И, кстати, хотел бы отдельно подчеркнуть, аргументация наша была настолько убедительной, что была поддержана и международным сообществом», - рассказал Глава государства.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

6 октября документ подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.