По предварительным данным, при столкновении автобуса и поезда на железнодорожном переезде во Владимирской области погибли 18 человек.

В МЧС рассказали, что автобус был из Казахстана и вез граждан Узбекистана, 15 из них погибли, сообщает РИА Новости.

«Пассажирский автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с рейсовым поездом», — сообщили в правоохранительных органах.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в поезде, уточнила представитель ведомства.

Она также сообщила, что в ДТП пострадал ребенок. Информации о наличии детей среди погибших нет.

Позднее в ЦРБ Петушинского района заявили, что четверо раненных в ДТП находятся в реанимации, среди них двое детей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора области, автобус заглох на переезде, но вытолкнуть с путей его не удалось.

«Его буквально разорвало», — добавила пресс-секретарь губернатора Рита Шляхова.

Сейчас спасатели развернули пункт временного размещения в доме культуры в Покрове.



