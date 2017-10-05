Около 30 молодых людей разбили летнюю площадку под столичным офисом партии «5.10» Геннадия Балашова на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной.

Об этом сообщает Украинская правда.

Молодые люди разбили скульптуры, сорвали все флаги

Один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10. Самого Балашова на месте событий 5 октября (5.10) не было.

На месте происшествия находятся полицейские.

Цель погрома пока не известна, ребята не комментировали свои действия.

«Мы все за одного», - звучало улице.

Ребята уже почти разошлись, когда в ход пошли газовые баллончики.

Скульптуру окружили правоохранители. У одного из парней отобрали топор. На месте есть люди с логотипом «Национального корпуса» на одежде, но официальных комментариев этой организации еще нет.

На Институтской образовался небольшой затор.

Отметим, что Геннадий Балашов пропагандирует реформу налогообложения по системе «5.10», то есть 5% - налог с продаж и 10% - налог с зарплат.