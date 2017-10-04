Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что Президент будет вносить в парламент два законопроекта, касающиеся Донбасса.

Об этом он сказал в комментарии журналистам. Отвечая на вопрос о том, что президент якобы внесет в парламент два законопроекта по Донбассу, а не только тот законопроект о его реинтеграции, о котором сейчас идет речь, Винник сказал: «Будет еще один законопроект, который будет в Комитете иностранных дел». Он будет касаться «вопросов, связанных с международными отношениями», передает УНИАН.



На уточнение, будет ли второй законопроект касаться продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, парламентарий заявил, что речь идет не об этом.

«Я могу подтвердить, что будут внесены два законопроекта. Один – по вопросам нацбезопасности, а второй – по нашим международным отношениям. Но международные отношения – точно не о продлении особого статуса», - подчеркнул секретарь комитета.

Напомним, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что Президент Украины Петр Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса в среду, 4 октября.